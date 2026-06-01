Les enjeux des bases de données patrimoniales aujourd’hui : production, qualité, cohérence et partage des contenus, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau

Les enjeux des bases de données patrimoniales aujourd’hui : production, qualité, cohérence et partage des contenus Vendredi 5 juin, 15h45 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:45:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:45:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Les enjeux des bases de données patrimoniales aujourd’hui : production, qualité, cohérence et partage des contenus.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Cour du cheval blanc, Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art