Les Enquêtes d’Élisabeth Meurtre en Coulisse Fontenay-le-Comte
vendredi 14 août 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Les Enquêtes d’Élisabeth Meurtre en Coulisse
1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Terre-Neuve fait son Cinéma
À 19 h 30, place à l’enquête immersive avec acteurs !
Alors qu’un mystérieux film est tourné au château, un drame interrompt brutalement la production un corps est découvert au petit matin.
Les visiteurs devront résoudre des énigmes et écouter les différents acteurs, réalisateurs, producteurs et personnels du château pour tenter de résoudre cette enquête grandeur nature, animée par des comédiens dans les différentes pièces du monument.
Réservation obligatoire .
1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 54 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com
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L’événement Les Enquêtes d’Élisabeth Meurtre en Coulisse Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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