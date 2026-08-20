Les entrailles de l’orgue de Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Calais
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Pierre · Calais
Informations pratiques
Les entrailles de l’orgue de Saint-Pierre Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00 Eglise Saint-Pierre Pas-de-Calais
Durée : 45 minutes. À partir de 8 ans. Maximum 10 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
L’organiste bien connu, François Lombard, nous fait le plaisir d’une présentation du fonctionnement du grand orgue de l’église Saint-Pierre inauguré en 1870 et dont il est le titulaire. Révélant les trésors cachés de cet instrument à vent impressionnant, il exécutera, pour clôturer la visite, une pièce musicale de son brillant répertoire.
Rendez-vous devant l’église Saint-Pierre.
Associations Environnement et Patrimoines du Calaisis (EPAC) et Les Amis de l’Orgue de Saint-Pierre
Eglise Saint-Pierre Place Crèvecœur, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « epac62@gmail.com »}]
L’organiste bien connu, François Lombard, nous fait le plaisir d’une présentation du fonctionnement du grand orgue de l’église Saint-Pierre inauguré en 1870 et dont il est le titulaire. Révélant les …
© Ville de Calais
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