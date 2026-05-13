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Les entreprises de Bourges recrutent Bourges Bourges

Les entreprises de Bourges recrutent Bourges Bourges

Les entreprises de Bourges recrutent Bourges Bourges jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Bourges

Adresse : Bourges

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Les entreprises de Bourges recrutent Bourges Bourges Jeudi 4 juin, 17h30

+30 postes disponibles !

Un Job Dating est organisé par SG Tarneaud à Bourges, le jeudi 4 juin.

Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.

Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !

Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/Pks4z](https://job.wiz.bi/Pks4z)
Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-04T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-04T20:30:00.000+02:00

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 https://job.wiz.bi/Pks4z

Bourges Bourges Bourges 18000 Cher


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