Les entreprises de Bourges recrutent Bourges Bourges
Les entreprises de Bourges recrutent Bourges Bourges jeudi 4 juin 2026.
Les entreprises de Bourges recrutent Bourges Bourges Jeudi 4 juin, 17h30
+30 postes disponibles !
Un Job Dating est organisé par SG Tarneaud à Bourges, le jeudi 4 juin.
Une occasion en or pour rencontrer des recruteurs locaux et explorer des opportunités professionnelles, dans une ambiance simple et conviviale.
Étudiant·e, jeune diplômé·e, en recherche d’un nouveau départ : tout le monde est le bienvenu !
Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/Pks4z](https://job.wiz.bi/Pks4z)
Les places sont limitées, ne tardez pas !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-04T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-04T20:30:00.000+02:00
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https://job.wiz.bi/Pks4z
Bourges Bourges Bourges 18000 Cher
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