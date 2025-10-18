Les Épicuriales mâconnaises Flâneries Gourmandes Place Saint-Pierre Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Les Épicuriales mâconnaises Flâneries Gourmandes

Place Saint-Pierre Centre-ville Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Organisées sur deux jours, Les Flâneries gourmandes inviteront le visiteur à déambuler, à pied, dans les rues de Mâcon pour découvrir les accords mets-et-vins de chefs et vignerons dans des sites patrimoniaux insolites du centre-ville. L’histoire des lieux et de la ville sera mise en récit par des guides locaux.

Réservation obligatoire. .

Place Saint-Pierre Centre-ville Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Épicuriales mâconnaises Flâneries Gourmandes

L’événement Les Épicuriales mâconnaises Flâneries Gourmandes Mâcon a été mis à jour le 2026-08-21 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès