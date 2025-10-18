Les Épicuriales mâconnaises Flâneries Gourmandes Place Saint-Pierre Mâcon
samedi 3 octobre 2026 · Place Saint-Pierre · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Les Épicuriales mâconnaises Flâneries Gourmandes
Place Saint-Pierre Centre-ville Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Organisées sur deux jours, Les Flâneries gourmandes inviteront le visiteur à déambuler, à pied, dans les rues de Mâcon pour découvrir les accords mets-et-vins de chefs et vignerons dans des sites patrimoniaux insolites du centre-ville. L’histoire des lieux et de la ville sera mise en récit par des guides locaux.
Réservation obligatoire. .
Place Saint-Pierre Centre-ville Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Épicuriales mâconnaises Flâneries Gourmandes
L’événement Les Épicuriales mâconnaises Flâneries Gourmandes Mâcon a été mis à jour le 2026-08-21 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Le petit train des Vendanges Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne Mâcon 3 septembre 2026
- Bal du P’tit Vin Blanc Quais Lamartine Mâcon 5 septembre 2026
- Visite guidée Revoir sa copie Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon 12 septembre 2026
- Fantastic Picnic Cueillir l’instant Musée des Ursulines Mâcon 12 septembre 2026
- Portes ouvertes 2026 Jardins de Cocagne de Mâcon Jardins de Cocagne de Mâcon Mâcon 12 septembre 2026