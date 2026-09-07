Les Escales – In itinere collectif, École primaire Jean de la Fontaine, Chilly-Mazarin

Informations pratiques

Les Escales – In itinere collectif Samedi 19 septembre, 18h00 École primaire Jean de la Fontaine Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:10:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:10:00+02:00

Les Escales

In itinere collectif

✦ Théâtre pluridisciplinaire

Une Escale est une aventure artistique où les comédien.ne.s créent en quelques jours un spectacle à partir des paroles des habitant.e.s de la commune et des histoires du lieu.

Comment ça se passe ? Durant trois jours, nous sonnons aux portes et arrêtons les passant.e.s. Nous recueillons histoires, anecdotes, habitudes et lieux préférés.

Ensuite, le jeudi, vendredi et samedi, nous répétons un spectacle créé à partir de ces récits.

Le samedi après-midi, nous présentons ce spectacle qui traverse avec humour, générosité et poésie les problématiques, le passé et les désirs de cette commune !

C’est l’escale d’une compagnie dans une ville !

➞ Dans le cadre du Festival Encore Les Beaux Jours, financé par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

École primaire Jean de la Fontaine 84 Rue de Gravigny, 91380 Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Gravigny Essonne Île-de-France

Spectacle « Les Escales »