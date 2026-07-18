Les Estivales Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc
dimanche 26 juillet 2026 · Parc de l'Hôtel de Ville · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Les Estivales
Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-26
Les Estivales vous invitent à des concerts de groupes divers (jazz, folk, country, musette, variétés contemporaines, classique…). Au kiosque de l’Hôtel de Ville, les spectateurs s’enivrent de musique en tout genre.
Entrée gratuite. Tout public.Tout public
0 .
Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est
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English :
Les Estivales invites you to concerts featuring a variety of bands (jazz, folk, country, musette, contemporary pop, classical, and more). At the bandstand at City Hall, audiences are treated to music of all genres.
Free admission. Open to all ages.
L’événement Les Estivales Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SUD MEUSE
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