Les Estivales Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Les Estivales

Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-26

Les Estivales vous invitent à des concerts de groupes divers (jazz, folk, country, musette, variétés contemporaines, classique…). Au kiosque de l’Hôtel de Ville, les spectateurs s’enivrent de musique en tout genre.

Entrée gratuite. Tout public.Tout public

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Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

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English :

Les Estivales invites you to concerts featuring a variety of bands (jazz, folk, country, musette, contemporary pop, classical, and more). At the bandstand at City Hall, audiences are treated to music of all genres.

Free admission. Open to all ages.

L’événement Les Estivales Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SUD MEUSE