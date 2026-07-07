Les Estivales de la Biodanza à Besançon La Batisse Besançon

Informations pratiques

Besançon

Les Estivales de la Biodanza à Besançon

La Batisse 37F Rue Battant Besançon Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Venez partager la joie de vivre à travers la danse!

Une occasion unique de découvrir la Biodanza ou de poursuivre le plaisir de danser quand vos cours hebdos sont en congés.

La joie, le mouvement dansé, la musique, le groupe, le contact … tissent les liens.

Il n’est pas nécessaire de savoir danser.

Tous les jeudis .

La Batisse 37F Rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 17 47 55

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English : Les Estivales de la Biodanza à Besançon

L’événement Les Estivales de la Biodanza à Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-06-29 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)