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AGENDA · Besançon

Les Estivales de la Biodanza à Besançon La Batisse Besançon

jeudi 9 juillet 2026 · La Batisse · Besançon

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Batisse
Adresse
37F Rue Battant
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
10 10 Tarif réduit Tarif spécial

Besançon

Les Estivales de la Biodanza à Besançon

La Batisse 37F Rue Battant Besançon Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Venez partager la joie de vivre à travers la danse!

Une occasion unique de découvrir la Biodanza ou de poursuivre le plaisir de danser quand vos cours hebdos sont en congés.

La joie, le mouvement dansé, la musique, le groupe, le contact … tissent les liens.
Il n’est pas nécessaire de savoir danser.
Tous les jeudis   .

La Batisse 37F Rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 17 47 55 

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English : Les Estivales de la Biodanza à Besançon

L’événement Les Estivales de la Biodanza à Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-06-29 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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