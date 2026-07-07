Les Estivales de la Biodanza à Besançon La Batisse Besançon
jeudi 9 juillet 2026 · La Batisse · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Les Estivales de la Biodanza à Besançon
La Batisse 37F Rue Battant Besançon Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23
Venez partager la joie de vivre à travers la danse!
Une occasion unique de découvrir la Biodanza ou de poursuivre le plaisir de danser quand vos cours hebdos sont en congés.
La joie, le mouvement dansé, la musique, le groupe, le contact … tissent les liens.
Il n’est pas nécessaire de savoir danser.
Tous les jeudis .
La Batisse 37F Rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 17 47 55
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English : Les Estivales de la Biodanza à Besançon
L’événement Les Estivales de la Biodanza à Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-06-29 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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