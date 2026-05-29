Portes ouvertes RCF Besançon cour d’honneur Besançon

Informations pratiques

Besançon

Portes ouvertes RCF Besançon

cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Pendant une heure, poussez les portes des studios de RCF Besançon pour découvrir l’univers de la radio de l’intérieur.

Au programme visite des locaux, découverte du matériel et immersion dans les conditions réelles d’enregistrement. Les participants pourront ensuite passer à la pratique grâce à un mini atelier radio préparation d’une courte interview ou réécriture d’informations culturelles pour apprendre à les présenter comme un véritable chroniqueur radio.

Micro en main, chacun pourra ensuite enregistrer sa propre séquence en studio et repartir avec une expérience concrète, ludique et accessible à tous. .

cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Portes ouvertes RCF Besançon

L’événement Portes ouvertes RCF Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON