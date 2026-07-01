Informations pratiques

Thouars

LES ESTIVALES DE LA NATURE Un Carré pour accueillir la Biodiversité au Jardin !

7 rue Anne Desrays Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Découvrez le Carré pour la Biodiversité, un espace naturel laissé en libre évolution pour observer la faune et la flore. Cette démarche invite à participer à des sciences participatives et à découvrir des pratiques favorisant la biodiversité dans les jardins.

Un Carré pour la Biodiversité est un programme lancé pour préserver un espace de nature, sans intervenir dans son entretien, afin de prendre part à l’observation de la biodiversité qui s’y développe ou y transite, en s’investissant dans un protocole de sciences participatives de son choix. Une belle occasion de découvrir les sciences participatives et les pratiques alternatives de gestion des jardins ! .

7 rue Anne Desrays Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : LES ESTIVALES DE LA NATURE Un Carré pour accueillir la Biodiversité au Jardin !

Discover the Biodiversity Square, a natural area left to evolve freely where you can observe flora and fauna. This initiative invites you to participate in citizen science and to discover practices that promote biodiversity in gardens.

L’événement LES ESTIVALES DE LA NATURE Un Carré pour accueillir la Biodiversité au Jardin ! Thouars a été mis à jour le 2026-07-07 par Maison du Thouarsais