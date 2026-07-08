Les EstiVALes de SCIE Spectacle Zik Zap Nueil-les-Aubiers
mercredi 8 juillet 2026 · Nueil-les-Aubiers
Informations pratiques
Nueil-les-Aubiers
Les EstiVALes de SCIE Spectacle Zik Zap
Parc du Val de Scie Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08 19:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Spectacle Zik Zap, avec la Compagnie Ernesto Barytoni.
Une épopée musicale de l’âge de pierre à l’âge 2.0 !
À la fois musiciens, comédiens, conteurs, bruiteurs et accessoiristes, ces artistes revisitent très librement l’histoire de la musique. Toute ressemblance avec des faits réels ne saurait être que fortuite ! Sur une piste circulaire, ça tourne, ça fonce, ça bouge, ça swingue, ça wizzzz, ça Zik et ça Zap.
À partir de 3 ans.
Sur inscription via le QR code ou sur le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .
Parc du Val de Scie Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr
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English : Les EstiVALes de SCIE Spectacle Zik Zap
L’événement Les EstiVALes de SCIE Spectacle Zik Zap Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais
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