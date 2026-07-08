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Sieste musicale Nueil-les-Aubiers

vendredi 10 juillet 2026 · Nueil-les-Aubiers

Sieste musicale Nueil-les-Aubiers

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Parc du Virollet
Ville
79250 Nueil-les-Aubiers
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Nueil-les-Aubiers

Sieste musicale

Parc du Virollet Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 14:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Envie d’une petite pause musicale en pleine nature ? Rejoignez le parc du Virollet à Nueil les Aubiers, installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par la sélection du discothécaire.
À partir de 6 ans, sur réservation.   .

Parc du Virollet Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06  bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

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English : Sieste musicale

L’événement Sieste musicale Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Bocage Bressuirais

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