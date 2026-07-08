Sieste musicale Nueil-les-Aubiers
vendredi 10 juillet 2026 · Nueil-les-Aubiers
Informations pratiques
Nueil-les-Aubiers
Sieste musicale
Parc du Virollet Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 14:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Envie d’une petite pause musicale en pleine nature ? Rejoignez le parc du Virollet à Nueil les Aubiers, installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par la sélection du discothécaire.
À partir de 6 ans, sur réservation. .
Parc du Virollet Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr
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English : Sieste musicale
L’événement Sieste musicale Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Bocage Bressuirais
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