Informations pratiques

Nueil-les-Aubiers

Sieste musicale

Parc du Virollet Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 14:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Envie d’une petite pause musicale en pleine nature ? Rejoignez le parc du Virollet à Nueil les Aubiers, installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par la sélection du discothécaire.

À partir de 6 ans, sur réservation. .

Parc du Virollet Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sieste musicale

L’événement Sieste musicale Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Bocage Bressuirais