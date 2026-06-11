Berck

Les Estivales du Square Wild Away

Square Duffit Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le duo Wild Away propose un univers musical élégant mêlant soul, musiques du monde et variété internationale. Portés par des sonorités acoustiques chaleureuses, les artistes revisitent des titres connus avec sensibilité et modernité. Une parenthèse musicale douce et conviviale, idéale pour accompagner les matinées estivales dans une ambiance détendue et raffinée.

Dimanche 5 juillet

– 11h à 12h Square Duffit

– 16h30 à 18h Esplanade Parmentier .

Square Duffit Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Les Estivales du Square Wild Away Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Romane Bunjaku