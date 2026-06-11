Les Estivales du Square Wild Away Berck
Les Estivales du Square Wild Away Berck dimanche 5 juillet 2026.
Berck
Les Estivales du Square Wild Away
Square Duffit Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le duo Wild Away propose un univers musical élégant mêlant soul, musiques du monde et variété internationale. Portés par des sonorités acoustiques chaleureuses, les artistes revisitent des titres connus avec sensibilité et modernité. Une parenthèse musicale douce et conviviale, idéale pour accompagner les matinées estivales dans une ambiance détendue et raffinée.
Dimanche 5 juillet
– 11h à 12h Square Duffit
– 16h30 à 18h Esplanade Parmentier .
Square Duffit Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Les Estivales du Square Wild Away Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Romane Bunjaku
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