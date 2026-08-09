Les États généreux de la bioéthique au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

En 2026, les États généraux de la bioéthiqueinvitent les Françaises et les Français à débattre des enjeux éthiques soulevés par les progrès de la médecine et de la recherche. Derrière ces consultations se dessinent des questions essentielles : comment définir la personne ? Qu’est-ce que la conscience ? Où situer la frontière entre la vie et la mort ? Autant de sujets qui dépassent le seul champ scientifique et engagent notre vision de l’humanité.

Imaginés par la Riposte Poétique, les États généreux de la bioéthique proposent de prolonger cette réflexion dans un format ouvert, participatif et pluridisciplinaire. Débats, dialogues, interventions artistiques et prises de parole du public composent cette journée pensée comme un espace d’échange et de réflexion collective.

À partir de la question du prélèvement d’organes sur des donneurs dits « décédés », Faroudja Hocini et Bruno Dallaporta proposent une réflexion originale sur la conscience, la personne et le vivant. Leur démarche invite à confronter les points de vue, à interroger nos représentations et à nourrir un débat citoyen autour de ces enjeux de société.

Faroudja Hocini est psychiatre, psychanalyste, philosophe et chercheuse associée à la Chaire de philosophie à l’hôpital Sainte-Anne (GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences).

Bruno Dallaporta est médecin néphrologue à la Fondation Santé des Étudiants de France, docteur en sciences et docteur en éthique, spécialisé en philosophie appliquée à la santé.

Les grandes avancées scientifiques invitent la société à réfléchir collectivement aux choix qui façonneront son avenir. À l’heure où s’ouvrent en France les États généraux de la bioéthique, le Théâtre de la Concorde ouvre un espace de dialogue où citoyennes et citoyens, chercheurs, médecins, philosophes et artistes peuvent confronter leurs regards sur des questions qui nous concernent toutes et tous.

Le mardi 06 octobre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-06T10:00:00+02:00_2026-10-06T18:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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