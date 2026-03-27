Les étoiles du Morvan Rue du Panorama Lormes

Les étoiles du Morvan Rue du Panorama Lormes mardi 11 août 2026.

Les étoiles du Morvan

Rue du Panorama Eglise Saint-Alban Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Les étoiles du Morvan Concert à l’église de Lormes. Musique classique   .

Rue du Panorama Eglise Saint-Alban Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les étoiles du Morvan

L’événement Les étoiles du Morvan Lormes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

À voir aussi à Lormes (Nièvre)