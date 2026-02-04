Les Étonnants Patrimoines A 4 mains atelier 4 6 ans Caen
Les Étonnants Patrimoines A 4 mains atelier 4 6 ans Caen dimanche 14 juin 2026.
Les Étonnants Patrimoines A 4 mains atelier 4 6 ans
Le Château Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:15:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-07-12 2026-08-26 2026-09-20
Les familles commencent par observer et comprendre les œuvres, que ce soient les collections permanentes du musée ou le travail de résidence des artistes Caroline Bouyer et Lise Duclaux. Elles y prennent des inspiration.
Elles s’installent ensuite à l’atelier pour produire une création à 4 mains ( 1 adulte et 1 enfant.)
Selon les ateliers, différentes techniques sont utilisées peinture, dessin, modelage, gravure…
Les familles repartent avec leurs créations.
Pour s’adapter au mieux à l’âge des enfants et à leurs compétences, deux ateliers différents sont proposés. Un pour les 4-6 ans, l’autre pour les 7-12 ans. .
Le Château Caen 14000 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Étonnants Patrimoines A 4 mains atelier 4 6 ans
L’événement Les Étonnants Patrimoines A 4 mains atelier 4 6 ans Caen a été mis à jour le 2026-02-04 par Calvados Attractivité