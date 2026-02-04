Les Étonnants Patrimoines A 4 mains, Atelier, 7-12 ans Caen

Les Étonnants Patrimoines A 4 mains, Atelier, 7-12 ans

Le Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 13:45:00

fin : 2026-07-12 15:45:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-12 2026-08-26 2026-09-20

Les familles commencent par observer et comprendre les œuvres, que ce soient les collections permanentes du musée ou le travail de résidence des artistes Caroline Bouyer et Lise Duclaux. Elles y prennent des inspiration.

Elles s’installent ensuite à l’atelier pour produire une création à 4 mains ( 1 adulte et 1 enfant.)

Selon les ateliers, différentes techniques sont utilisées peinture, dessin, modelage, gravure…

Les familles repartent avec leurs créations.

Pour s’adapter au mieux à l’âge des enfants et à leurs compétences, deux ateliers différents sont proposés. Un pour les 4-6 ans, l’autre pour les 7-12 ans. .

14000 Calvados Normandie

