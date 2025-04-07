Les Étonnants Patrimoines Caen les statues font leur cinéma Cour de l’hôtel d’Escoville Caen

Les Étonnants Patrimoines Caen les statues font leur cinéma

Cour de l’hôtel d’Escoville 12 place Saint Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-28

fin : 2026-12-28

Date(s) :

2026-12-28

Voilà une manière vraiment originale de découvrir en famille l’histoire de Caen. Vous partez en effet à la rencontre des statues érigées dans la ville, représentant les personnages célèbres qui ont marqué son histoire.

À Caen, les statues font leur cinéma

Voilà une manière vraiment originale de découvrir en famille l’histoire de Caen. Vous partez à la rencontre des statues érigées dans la ville, représentant les personnages célèbres qui ont marqué son histoire. Le temps d’une soirée, on devient acteur et on donne vie et voix à ces statues ! Tous vos sens sont mis en éveil et les statues… se réveillent.

Caen, les statues font leur cinéma est proposé dans le cadre de l’opération des Etonnants Patrimoine.

Avec Corinne Joimel, guide-conférencière, partez à la rencontre des statues dans l’espace public caennais. Une visite originale, ludique et poétique pour les fans de cinéma, amateurs d’humour et de patrimoine. .

Cour de l’hôtel d’Escoville 12 place Saint Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@guide-normandy.com

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English : Les Étonnants Patrimoines Caen les statues font leur cinéma

This is a truly original way for families to discover the history of Caen. Come and meet the statues erected in the city, representing the famous figures who have left their mark on its history.

L’événement Les Étonnants Patrimoines Caen les statues font leur cinéma Caen a été mis à jour le 2026-02-16 par Calvados Attractivité