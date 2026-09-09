Les Étonnants Patrimoines Le château-fort de petit Guillaume Musée de Normandie Caen
jeudi 22 octobre 2026 · Musée de Normandie · Caen
Informations pratiques
Caen
Les Étonnants Patrimoines Le château-fort de petit Guillaume
Musée de Normandie Château Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 11:15:00
fin : 2026-10-22 12:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Qu’est-ce qu’un château fort ? Que trouve-t-on à l’intérieur ? Accompagnés de la marionnette petit Guillaume, d’illustrations kamishibaï et d’outils adaptés, le médiateur raconte aux plus jeunes le Château de Caen.
Qu’est-ce qu’un château fort ? Que trouve-t-on à l’intérieur ? Accompagnés de la marionnette petit Guillaume, d’illustrations kamishibaï et d’outils adaptés, le médiateur raconte aux plus jeunes le Château de Caen. Visite animée proposée par le Musée de Normandie, pour les 3-7 ans en famille. Durée 45 minutes. 6 €, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. .
Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Les Étonnants Patrimoines Le château-fort de petit Guillaume
What is a castle? What’s inside? Accompanied by the Petit Guillaume puppet, kamishibai illustrations and adapted tools, the mediator tells the youngest visitors about Caen Castle.
L’événement Les Étonnants Patrimoines Le château-fort de petit Guillaume Caen a été mis à jour le 2026-02-11 par Calvados Attractivité
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