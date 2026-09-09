Les Étonnants Patrimoines Visite animée Dans le temple de la déesse-mère Caen
mercredi 21 octobre 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Les Étonnants Patrimoines Visite animée Dans le temple de la déesse-mère
Château Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:15:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
Suivez la déesse-mère dans un voyage au temps des Gallo-Romains ! Une visite pleine de surprises pour découvrir l’Antiquité en s’amusant. Samedi 13 et dimanche 14 juin 2026 à 11h15 et 15h (gratuit Journées européennes de l’archéologie) Mercredis 15 et 29 juillet, 12 août, 21 et 28 octobre 2026 à 11h15 Pour les 3-7 ans accompagnés. Durée 45 min. 6€, entrée incluse. Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr Ouverture des inscriptions 2 mois avant la date de l’activité. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. .
Château Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Les Étonnants Patrimoines Visite animée Dans le temple de la déesse-mère
L’événement Les Étonnants Patrimoines Visite animée Dans le temple de la déesse-mère Caen a été mis à jour le 2026-02-02 par Calvados Attractivité
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