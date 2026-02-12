Les Étonnants Patrimoines Visite/Atelier famille (2-5 ans) au FRAC Caen
Les Étonnants Patrimoines Visite/Atelier famille (2-5 ans) au FRAC Caen samedi 13 juin 2026.
Les Étonnants Patrimoines Visite/Atelier famille (2-5 ans) au FRAC
7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-07-18 17:30:00
2026-06-13 2026-07-05 2026-07-18
Une visite de l’exposition de l’artiste Céleste Boursier-Mougenot, suivie d’un atelier dans la Fractory.
Gratuit, sur réservation au plus tard 48h avant l’atelier. .
7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie resa.caen@fracnormandie.fr
