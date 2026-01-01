Les évènements du conservatoire Georges Bizet Conservatoire Municipal Georges Bizet PARIS

« Équilibre, déséquilibre

Sur un fil… »

Une vibration qui vacille, oscille, interroge. C’est sur ce fil poétique que s’écrira notre nouvelle saison. Là où le geste cherche son point d’appui, où la voix explore ses silences, où le mouvement prend racine. Qu’il soit fragile ou maîtrisé, l’équilibre ne se trouve pas : il se traverse, il se joue, il est vivant. Car c’est bien la tension – et sa détente – qui engendre le mouvement. Cette pulsation intime est le souffle même de la création, celle qui inspire musiciens, danseurs, comédiens, depuis toujours.

Musique, danse, théâtre… Trois langages vivants, trois corps en tensions, qui s’élancent, chutent parfois, se relèvent toujours. Nos élèves, nos artistes, nos équipes pédagogiques oseront cette année le vertige, la suspension, le désaxé. Car c’est souvent là, au bord de la rupture, que naît l’émotion.

Découvrez, tout au long de l’année, l’ensemble de notre programmation sur nos réseaux sociaux, via notre newsletter ainsi que sur les pages Que Faire À Paris.

Journée Portes Ouvertes du Conservatoire Georges – Ville de Paris : 30/05/2026

La Flûte enchantée – Ordre et chaos – Ville de Paris : 26/05/2026 et 02/06/2026

Bascule printanière – City of Paris : 25/03/2026

Les Danseurs de cordes – Ville de Paris : 14/03/2026

« Équilibre au bord du monde » – un spectacle des – Ville de Paris : 13/02/2026

Récital lyrique : « Instant suspendu », voix et piano au miroir du temps | Médiathèque musicale : 10/02/2026

Concert-spectacle choral : « Et il y aura le – Ville de Paris : 24/01/2026

Des équilibres drôles, fragiles, fous ou décalés aux déséquilibres créateurs, qui nous bousculent et nous élèvent, vous croiserez cette année au conservatoire du 20e arrondissement plus d’une quarantaine de propositions originales !

Du jeudi 01 janvier 2026 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire Municipal Georges Bizet 3 place Carmen 75020 PARIS

conservatoire20@paris.fr https://www.facebook.com/conservatoire20e/ https://www.facebook.com/conservatoire20e/



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