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Les évènements du conservatoire Mozart Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS

Les évènements du conservatoire Mozart Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS

Les évènements du conservatoire Mozart Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS lundi 15 septembre 2025.

Lieu : Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre)

Adresse : 7, passage de la Canopée

Ville : 75001 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 15 septembre 2025

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : <p>Sauf exceptions mentionnées, les évènements sont sans réservation. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles.</p>

Vous retrouverez sur cette page les évènements de la saison culturelle du conservatoire Mozart, auditions d’élèves, concerts, spectacles et représentations, dans les murs ainsi que dans divers lieux des arrondissements du centre de Paris

Retrouvez ici les temps forts du conservatoire Mozart
Du lundi 15 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :
gratuit

Sauf exceptions mentionnées, les évènements sont sans réservation. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) 7, passage de la Canopée  75001 PARIS


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