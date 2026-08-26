Les évènements du conservatoire Mozart Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS
mardi 15 septembre 2026 · Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) · PARIS
Informations pratiques
Vous retrouverez sur cette page les évènements de la saison culturelle du conservatoire Mozart, auditions d’élèves, concerts, spectacles et représentations, dans les murs ainsi que dans divers lieux des arrondissements du centre de Paris
Retrouvez ici les temps forts du conservatoire Mozart
Du mardi 15 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
gratuit
Sauf exceptions mentionnées, les évènements sont sans réservation. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) 7, passage de la Canopée 75001 PARIS
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