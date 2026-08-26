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Les évènements du conservatoire Mozart Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS

mardi 15 septembre 2026 · Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) · PARIS

Les évènements du conservatoire Mozart Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
jeudi 1 juillet 2027
Lieu
Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre)
Adresse
7, passage de la Canopée
Ville
75001 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Sauf exceptions mentionnées, les évènements sont sans réservation. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles.</p>

Vous retrouverez sur cette page les évènements de la saison culturelle du conservatoire Mozart, auditions d’élèves, concerts, spectacles et représentations, dans les murs ainsi que dans divers lieux des arrondissements du centre de Paris

Retrouvez ici les temps forts du conservatoire Mozart
Du mardi 15 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
gratuit

Sauf exceptions mentionnées, les évènements sont sans réservation. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) 7, passage de la Canopée  75001 PARIS


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