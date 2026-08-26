Les évènements du conservatoire Mozart Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) PARIS

Informations pratiques

Vous retrouverez sur cette page les évènements de la saison culturelle du conservatoire Mozart, auditions d’élèves, concerts, spectacles et représentations, dans les murs ainsi que dans divers lieux des arrondissements du centre de Paris

Retrouvez ici les temps forts du conservatoire Mozart

Du mardi 15 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :

gratuit

Sauf exceptions mentionnées, les évènements sont sans réservation. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire Municipal W. A. Mozart (Centre) 7, passage de la Canopée 75001 PARIS



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