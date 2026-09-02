Les exoplanètes Boult-aux-Bois
vendredi 13 novembre 2026 · Boult-aux-Bois
Informations pratiques
Boult-aux-Bois
Les exoplanètes
Maison de la Nature Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Découverte des planètes situées en dehors de notre Système solaire et des méthodes permettant de les détecter. Présentation des systèmes planétaires connus et des recherches liées à l’habitabilité. Cette séance ouvre la réflexion sur la diversité des mondes possibles . Org. par la Maison de la Nature et le Grivy-Loisy Astronomie Club (GLAC)
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Maison de la Nature Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98
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English :
Exploring planets outside our solar system and the methods used to detect them. An overview of known planetary systems and research related to habitability. This session encourages reflection on the diversity of possible worlds. Organized by the Maison de la Nature and the Grivy-Loisy Astronomy Club (GLAC)
L’événement Les exoplanètes Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme
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