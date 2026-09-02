Informations pratiques

Boult-aux-Bois

Les exoplanètes

Maison de la Nature Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Découverte des planètes situées en dehors de notre Système solaire et des méthodes permettant de les détecter. Présentation des systèmes planétaires connus et des recherches liées à l’habitabilité. Cette séance ouvre la réflexion sur la diversité des mondes possibles . Org. par la Maison de la Nature et le Grivy-Loisy Astronomie Club (GLAC)

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Maison de la Nature Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98

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English :

Exploring planets outside our solar system and the methods used to detect them. An overview of known planetary systems and research related to habitability. This session encourages reflection on the diversity of possible worlds. Organized by the Maison de la Nature and the Grivy-Loisy Astronomy Club (GLAC)

L’événement Les exoplanètes Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme