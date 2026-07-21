Les Expressifs Sur le Site du Cirque Octave Singulier Poitiers
jeudi 1 octobre 2026 · Sur le Site du Cirque Octave Singulier · Poitiers
Informations pratiques
Poitiers
Les Expressifs
Sur le Site du Cirque Octave Singulier Rue Théodore Lefebvre Poitiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-01
Chaque année au début du mois d’octobre, Poitiers se métamorphose en scène artistique à ciel ouvert grâce au festival Les Expressifs. Artistes de rue, musiciennes et musiciens, danseuses et danseurs investissent les places, rues et recoins urbains pour proposer des spectacles accessibles, surprenants et résolument vivants. .
Sur le Site du Cirque Octave Singulier Rue Théodore Lefebvre Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 73 49 pj@poitiers-jeunes.com
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English : Les Expressifs
L’événement Les Expressifs Poitiers a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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