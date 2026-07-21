Les Expressifs Sur le Site du Cirque Octave Singulier Poitiers

jeudi 1 octobre 2026 · Sur le Site du Cirque Octave Singulier · Poitiers

Informations pratiques

Poitiers

Les Expressifs

Sur le Site du Cirque Octave Singulier Rue Théodore Lefebvre Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-01

Chaque année au début du mois d’octobre, Poitiers se métamorphose en scène artistique à ciel ouvert grâce au festival Les Expressifs. Artistes de rue, musiciennes et musiciens, danseuses et danseurs investissent les places, rues et recoins urbains pour proposer des spectacles accessibles, surprenants et résolument vivants. .

Sur le Site du Cirque Octave Singulier Rue Théodore Lefebvre Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 73 49 pj@poitiers-jeunes.com

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English : Les Expressifs

L’événement Les Expressifs Poitiers a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne