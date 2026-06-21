Les Expressifs : rencontre « La Place des femmes dans l’espace public », Médiathèque François Mitterrand, Poitiers
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Poitiers
Informations pratiques
Les Expressifs : rencontre « La Place des femmes dans l’espace public » Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque François Mitterrand Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
La médiathèque François-Mitterrand accueille le festival « Les expressifs », organisé par l’association Poitiers Jeunes, pour un débat d’idées à propos de la place des femmes dans l’espace public au niveau local et national.
Entre volonté politique, règles d’urbanisme, études sociologiques, actions de la société civile, les expert-es, élu-es politiques et citoyennes et citoyens exposeront un état des lieux de la place des femmes dans l’espace public.
Ce sera l’occasion de faire le bilan de la féminisation des plaques de rues depuis la première action en 2016 initiée au festival les Expressifs et de présenter le projet street art au féminin mené cette année par Poitiers Jeunes.
Médiathèque François Mitterrand 5 rue des vieilles boucheries 86000 Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151
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© Poitiers Jeunes
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