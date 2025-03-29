Les Fabuleuses Histoires des petits lutins Cassiniens

Couvent des Cordeliers Vendresse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Visiblement, ils n’ont pas très envie de travailler… Profitez-en pour les rencontrer et écouter leurs drôles d’histoires de Noël. Partagez un moment avec les lutins et qui sait… vous rencontrerez peut-être l’homme en rouge. Rassemblez vous autour d’une boisson bien chaude et d’un petit gouter dans ce cadre féérique et enchanteur.

.

Couvent des Cordeliers Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 44 84 infos@la-cassine.com

English :

Clearly, they don’t feel like working? Take the opportunity to meet them and listen to their funny Christmas stories. Share a moment with the elves and who knows? maybe you’ll meet the man in red. Gather round a hot drink and a snack in this enchanting setting.

German :

Sie haben offensichtlich keine Lust zu arbeiten? Treffen Sie sie und hören Sie sich ihre lustigen Weihnachtsgeschichten an. Verbringen Sie einen Moment mit den Wichteln und wer weiß? Vielleicht treffen Sie ja den Mann in Rot. In dieser märchenhaften und zauberhaften Umgebung können Sie sich bei einem heißen Getränk und einem kleinen Snack versammeln.

Italiano :

Evidentemente non hanno molta voglia di lavorare? Cogliete l’occasione per incontrarli e ascoltare le loro divertenti storie di Natale. Condividete un momento con gli elfi e, chissà, potreste anche incontrare l’uomo in rosso. Riunitevi per una bevanda calda e uno spuntino in questa cornice magica e incantevole.

Espanol :

Está claro que no tienen muchas ganas de trabajar.. Aprovecha para conocerlos y escuchar sus divertidas historias navideñas. Comparta un momento con los elfos y, quién sabe, quizá conozca al hombre de rojo. Disfrute de una bebida caliente y un tentempié en este entorno mágico y encantador.

L’événement Les Fabuleuses Histoires des petits lutins Cassiniens Vendresse a été mis à jour le 2025-03-24 par Ardennes Tourisme