Les familles botaniques au Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris
Les familles botaniques au Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris jeudi 28 mai 2026.
Une balade botanique sur le thème des familles au Père Lachaise, pas celles qui ornent les tombeaux mais celles qui concernent les plantes. Une occasion de découvrir ou de réviser les critères qui permettent de réunir les végétaux par grandes familles botaniques. Quel intérêt ? Pouvoir ensuite plus rapidement déterminer une espèce et gagner en autonomie sur le terrain. En effet, certaines familles sont plus ou moins dangereuses pour les humains que d’autres. Nous ferons également des liens avec les plantes cultivées qui nous sont plus familières. Observations à la loupe tous les sens en éveil !
Carnet de croquis bienvenu pour noter et dessiner les principaux critères de reconnaissance.
Une balade au cimetière du Père-Lachaise pour découvrir les familles de plantes.
Le dimanche 21 juin 2026
de 14h00 à 16h00
Le jeudi 28 mai 2026
de 14h00 à 16h00
payant
Prix libre sur réservation : nparis75005@gmail.com
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T16:00:00+02:00;2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T16:00:00+02:00
Cimetière du Père-Lachaise Entrée Porte Gambetta, 55-57 rue des Rondeaux 75020 Rendez-vous devant l’entrée porte GambettaParis
https://www.communerbe.org
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