LES FATALS PICARDS, Versailles Palais des Congrès, Versailles

LES FATALS PICARDS Samedi 20 mars 2027, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Plein : 45€ | Plein : 39€ | Plein : 35€ | Adhérent : 38.25€ | Adhérent : 33.15€ | Adhérent : 29.75€ | Groupe : 38.25€ | Groupe : 33.15€ | Groupe : 29.75€

Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohérent : le rock, la chanson française, l’humour, le second degré, l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Les rater sur cette tournée reviendrait un peu à rater sa vie… Dit comme ça, ça peut paraitre un peu exagéré, mais comme le disait je ne sais plus qui à propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 : « exagérer, c’est commencer d’inventer ».

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

