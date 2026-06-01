Les femmes et les arts textiles : un tremplin vers l’architecture ?, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau
Les femmes et les arts textiles : un tremplin vers l’architecture ?, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Les femmes et les arts textiles : un tremplin vers l’architecture ? Samedi 6 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
À travers une exploration des liens entre arts textiles et architecture, cette table ronde vise à mettre en lumière la place occupée par les femmes dans ces deux domaines artistiques et les déplacements professionnels qu’elles ont pu opérer de l’un vers l’autre. Plusieurs figures ont ainsi débuté par la création textile avant de développer une relation étroite avec l’architecture. La discussion évoquera ces différentes trajectoires, ainsi que les pratiques et les discours associés ou encore la manière dont une formation en arts appliqués a pu constituer une voie d’accès aux métiers de l’architecture.
Carte blanche à l’Association de l’Histoire de l’Architecture
Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Vue du salon de thé de la maison de la femme conçu par Elisabeth von Baczko lors de l’exposition du Werkbund de Cologne en 1914 © d’après Illustrierte Weltschau, 19 juillet 1914, p. 7
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