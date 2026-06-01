Les femmes et les arts textiles : un tremplin vers l’architecture ?, Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale, Fontainebleau

Les femmes et les arts textiles : un tremplin vers l’architecture ? Samedi 6 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

À travers une exploration des liens entre arts textiles et architecture, cette table ronde vise à mettre en lumière la place occupée par les femmes dans ces deux domaines artistiques et les déplacements professionnels qu’elles ont pu opérer de l’un vers l’autre. Plusieurs figures ont ainsi débuté par la création textile avant de développer une relation étroite avec l’architecture. La discussion évoquera ces différentes trajectoires, ainsi que les pratiques et les discours associés ou encore la manière dont une formation en arts appliqués a pu constituer une voie d’accès aux métiers de l’architecture.

Carte blanche à l’Association de l’Histoire de l’Architecture

Château de Fontainebleau – chapiteau cour ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Vue du salon de thé de la maison de la femme conçu par Elisabeth von Baczko lors de l’exposition du Werkbund de Cologne en 1914 © d’après Illustrierte Weltschau, 19 juillet 1914, p. 7