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Les femmes ont toujours raison CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

Les femmes ont toujours raison CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

Les femmes ont toujours raison CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers vendredi 26 février 2027.

Lieu : CENTRE DES CONGRES D'ANGERS

Adresse : 33 BD CARNOT

Ville : 49100 Angers

Département : 49

Début : 2027-02-26

Fin : 2027-02-26

Heure de début : 20:00

Les femmes ont toujours raison Début : 2027-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49

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