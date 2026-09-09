Les Folies du Vin fêtent 1 an de folies Pôle Latour Maubourg Valence

Informations pratiques

Valence

Les Folies du Vin fêtent 1 an de folies

Pôle Latour Maubourg 72 avenue de Romans Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Folies du Vin fêtent leur 1 an ! Rendez-vous le 19 septembre au restaurant Ici & Là pour une soirée festive autour du vin du domaine Courbis, de belles planches et de la musique. Une soirée pleine de surprises à ne pas manquer !

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Pôle Latour Maubourg 72 avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesfoliesduvin@gmail.com

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English :

Les Folies du Vin is celebrating its 1st anniversary! Join us on September 19 at the restaurant Ici & L%E0 for a festive evening featuring wines from the Courbis estate, delicious platters, and music. An evening full of surprises—don’t miss it!

L’événement Les Folies du Vin fêtent 1 an de folies Valence a été mis à jour le 2026-08-25 par Valence Romans Tourisme