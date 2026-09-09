UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valence

Les Folies du Vin fêtent 1 an de folies Pôle Latour Maubourg Valence

samedi 19 septembre 2026 · Pôle Latour Maubourg · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Pôle Latour Maubourg
Adresse
72 avenue de Romans
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Les Folies du Vin fêtent 1 an de folies

Pôle Latour Maubourg 72 avenue de Romans Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Les Folies du Vin fêtent leur 1 an ! Rendez-vous le 19 septembre au restaurant Ici & Là pour une soirée festive autour du vin du domaine Courbis, de belles planches et de la musique. Une soirée pleine de surprises à ne pas manquer !
  .

Pôle Latour Maubourg 72 avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lesfoliesduvin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Folies du Vin is celebrating its 1st anniversary! Join us on September 19 at the restaurant Ici & L%E0 for a festive evening featuring wines from the Courbis estate, delicious platters, and music. An evening full of surprises—don’t miss it!

L’événement Les Folies du Vin fêtent 1 an de folies Valence a été mis à jour le 2026-08-25 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)