Les Folies du Vin fêtent 1 an de folies Pôle Latour Maubourg Valence
samedi 19 septembre 2026 · Pôle Latour Maubourg · Valence
Informations pratiques
Valence
Les Folies du Vin fêtent 1 an de folies
Pôle Latour Maubourg 72 avenue de Romans Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Folies du Vin fêtent leur 1 an ! Rendez-vous le 19 septembre au restaurant Ici & Là pour une soirée festive autour du vin du domaine Courbis, de belles planches et de la musique. Une soirée pleine de surprises à ne pas manquer !
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Pôle Latour Maubourg 72 avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesfoliesduvin@gmail.com
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English :
Les Folies du Vin is celebrating its 1st anniversary! Join us on September 19 at the restaurant Ici & L%E0 for a festive evening featuring wines from the Courbis estate, delicious platters, and music. An evening full of surprises—don’t miss it!
L’événement Les Folies du Vin fêtent 1 an de folies Valence a été mis à jour le 2026-08-25 par Valence Romans Tourisme
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