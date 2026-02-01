Visite commentée Traces d’écriture Musée de Valence Valence
Visite commentée Traces d’écriture Musée de Valence Valence dimanche 15 février 2026.
Visite commentée Traces d’écriture
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
+ billet d’entrée du musée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:00:00
fin : 2026-02-15 15:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Les œuvres du musée regorgent d’inscriptions… Venez les décrypter et comprendre à quoi servent les mots !
.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The museum’s works are full of inscriptions? Come and decipher them, and find out what words are all about!
L’événement Visite commentée Traces d’écriture Valence a été mis à jour le 2025-08-27 par Valence Romans Tourisme