Les fonds anciens et rares de la bibliothèque universitaire Droit et Lettres, Bibliothèque universitaire Droit et Lettres, Saint-Martin-d’Hères

Informations pratiques

Les fonds anciens et rares de la bibliothèque universitaire Droit et Lettres Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30 Bibliothèque universitaire Droit et Lettres Isère

Inscription obligatoire pour les adultes et les enfants. Les mineurs doivent être accompagné d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

La bibliothèque universitaire Droit et Lettres compte dans ses fonds patrimoniaux plus de 15000 volumes datant du XVIe au XIXe siècle. Manuscrits, imprimés en éditions originales, dictionnaires et encyclopédies, ouvrages illustrés, cartes. Les thématiques sont multiples : littérature, récits de voyage, droit, philosophie, médecine, sciences et techniques.

Cette visite vous permettra de découvrir quelques-unes des très belles pièces de ce patrimoine.

Rendez-vous dans le hall du rez-de-chaussée de la bibliothèque.

Bibliothèque Universitaire Droit et Lettres

1130 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères

Tram B et C, station Bibliothèques Universitaires

Bus 23, C5, C8, C10 station Université-Bibliothèq

+ d’infos : 04 57 04 11 37

Bibliothèque universitaire Droit et Lettres 1130 avenue centrale 38400 Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Domaine universitaire de Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 82 61 42 https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://culture.univ-grenoble-alpes.fr/ »}] Parking

La bibliothèque universitaire Droit et Lettres vous propose de voyager à travers l’histoire de l’édition et de l’imprimé, à la rencontre des témoins de l’histoire intellectuelle de France et du monde.

© Simon Cavalier