Les fouilles de La Maison du Mouton et de l’hôtel de Loulle Rue du Mouton Romans-sur-Isère

Rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 10:30:00
2026-06-13
Une campagne de fouilles archéologiques a été menée sur le bâti de la Maison du Mouton et l’Hôtel de Loulle adjacent, lors d’importants travaux de restauration.
Découvrez les informations dévoilées par les fouilles de ces riches demeures.
Rue du Mouton RDV Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
An archaeological excavation campaign was carried out on the Maison du Mouton and the adjacent Hôtel de Loulle, during major restoration work.
Discover the information revealed by the excavations of these rich mansions.
