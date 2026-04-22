Quiberon

Les Foulées du Large 2026

Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Courses à pied sur route et Marche randonnée au profit de l’Association Tribu Cancer.

13 ème édition

Deux distances sont proposées 5 km et 10 km

En ouverture des compétitions, deux courses jeunes réservées au U12 Poussins pour le 1 km et U14 Benjamins pour le 2 km sur la boucle du centre ville.

Une marche randonnée avec KMN sur les sentiers, est aussi proposée à tous ceux qui veulent participer et se bouger pour la Tribu . ( pas d’inscription , rdv à 17h00 place Hoche )

Les profits sont reversés à l’association Tribu Cancer , association d’aide aux malades.

Retrait des dossards à 16h00 sur place (Place Hoche) .

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 76 85 07 88

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English : Les Foulées du Large 2026

L’événement Les Foulées du Large 2026 Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon