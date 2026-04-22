Les Foulées du Large 2026 Quiberon
Les Foulées du Large 2026 Quiberon dimanche 19 juillet 2026.
Quiberon
Les Foulées du Large 2026
Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Courses à pied sur route et Marche randonnée au profit de l’Association Tribu Cancer.
13 ème édition
Deux distances sont proposées 5 km et 10 km
En ouverture des compétitions, deux courses jeunes réservées au U12 Poussins pour le 1 km et U14 Benjamins pour le 2 km sur la boucle du centre ville.
Une marche randonnée avec KMN sur les sentiers, est aussi proposée à tous ceux qui veulent participer et se bouger pour la Tribu . ( pas d’inscription , rdv à 17h00 place Hoche )
Les profits sont reversés à l’association Tribu Cancer , association d’aide aux malades.
Retrait des dossards à 16h00 sur place (Place Hoche) .
Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 76 85 07 88
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English : Les Foulées du Large 2026
L’événement Les Foulées du Large 2026 Quiberon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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