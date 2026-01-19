Agen

Les Frantic Rollers

20 Rue Cajarc Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Créés en 1962 à Agen, les Frantic Rollers font vivre en 2024 un rock’n’roll authentique, énergique et jubilatoire. Plus ancien groupe de rock français en activité, ils incarnent naturellement l’esprit rock sur scène, en France comme à l’international.

Créés en 1962 à Agen, les Frantic Rollers continuent en 2024 de faire vibrer les scènes au son du rock’n’roll de leur jeunesse. Leur énergie intacte les a menés sur de nombreuses scènes en France, en Europe et aux États-Unis. Refusant l’étiquette de professionnels , ils revendiquent l’esprit amateur au sens noble, malgré des rencontres avec les plus grands. Là où certains affichent une rock’n’roll attitude de façade, les Frantic Rollers l’incarnent naturellement. Leur musique, bien plus que générationnelle, est une joie brute et communicative. Plus ancien groupe de rock français encore en activité, ils portent cette musique avec une jeunesse intacte.

Chant, guitare rythmique Gilles Mora

Basse Danny Roulleaux

Guitare solo François Devismes

Batterie Claude Sentuc

Piano Jean-Marc Mazet .

20 Rue Cajarc Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Frantic Rollers

Founded in 1962 in Agen, the Frantic Rollers are bringing authentic, energetic, jubilant rock?n?roll to life in 2024. The oldest active French rock band, they are the natural embodiment of the rock spirit on stage, both in France and abroad.

L’événement Les Frantic Rollers Agen a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Agen