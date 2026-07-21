Les Garçons Ramponeau de Patrice Spadoni Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

dimanche 15 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy

Informations pratiques

Gaston, Jacob et Étienne se sont connus à l’école Ramponeau, dans le 20e arrondissement de Paris, dont la moitié des élèves était d’origine immigrée, souvent sans papiers. Ils ont connu la grève générale et les manifs de 1936, puis la guerre et ses désastres. Gaston est envoyé de force en Allemagne avec le STO. Jacob et Étienne, issus de l’immigration juive polonaise, s’engagent dans la Résistance armée, puis dans les combats sociaux d’après-guerre.

En présence du réalisateur.

Projection-débat proposée dans le cadre des Escales de la Mémoire et du Salon du Livre des associations mémorielles de la ville de Drancy.

Réserver

France, documentaire, 52 min, Canal Marches, 2016.

Le dimanche 15 novembre 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-15T17:00:00+01:00

fin : 2026-11-15T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-15T16:00:00+02:00_2026-11-15T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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