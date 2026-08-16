Les gens d’ici : projection et rencontre Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque Louise Walser-Gaillard · Paris
Informations pratiques
en présence d’interprètes LSF/FR
Synopsis :
Michel, Jeannine, Fanfan, Rustem, Eliane ont chacun un petit commerce dans Paris et un attachement viscéral à leur quartier ainsi qu’à ses habitants, une relation presque amoureuse à leur métier. Salon de coiffure, mercerie, restaurant, librairie : ces petits commerces, pas « rentables » à proprement parler, génèrent de la vie, sont des espaces de conseil et de discussion. Ces observateurs privilégiés des transformations sociales et architecturales de leurs quartiers, incarnent aujourd’hui un Paris en voie de disparition.
Fiche technique :
format 16/9 HD
Durée : 52min
Sous titre français
Réalisation : Sébastien Rastoix et William Denayre
Musique : Alexandre Bellando
Mixage : Fréderic Maronnier
Le film documentaire « Les gens d’ici » nous interroge sur le Paris des petits commerces et de la vie de quartier. Le film sera projeté pour la première fois en version sous-titrée et sera suivi par une rencontre avec Sébastien Rastoix (co-réalisateur avec William Denayre)
Le mardi 06 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T21:00:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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