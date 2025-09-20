LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS À QUATRE) Théâtre Ledoux Besançon

Besançon

LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS À QUATRE)

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

Les Goguettes (en trio mais à quatre) présentent 3ème Quinquennat à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

Après 10 années de succès, ces quatre-là auraient pu se reposer sur leurs lauriers et descendre du trône. Eux qui ont remis l’art des chansonniers sur le devant de la scène auraient pu se contenter de faire du neuf avec de l’ancien. Mais non ! Ils remettent tout à plat et repartent sur les routes avec un nouveau spectacle ! Ils poursuivent leur révolution et s’apprêtent à couper les têtes de gondole de l’actualité avec leur satire toujours bien affûtée. Gageons qu’il y aura matière à nous réjouir tout au long de ce troisième quinquennat ! Car pour ceux-là, c’est jamais 3 sans 4 !

Vendredi 22 janvier, 20h Théâtre Ledoux

?Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS À QUATRE)

L’événement LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS À QUATRE) Besançon a été mis à jour le 2026-05-23 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)