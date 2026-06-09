Les goûts et les couleurs Le Dôme Caen
Les goûts et les couleurs Le Dôme Caen mercredi 23 septembre 2026.
Caen
Les goûts et les couleurs
Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Par équipes, vous dégusterez les mêmes aliments dans des contextes différents yeux fermés, avec des attentes trompeuses ou dans une ambiance particulière. Vos impressions seront ensuite comparées pour révéler comment nos perceptions peuvent être manipulées.
Pourquoi le jambon est-il rose, le pain de mie bien blanc, et le cola noir ? Nos préférences alimentaires ne dépendent pas seulement de nos papilles elles sont façonnées par nos habitudes, notre culture, le marketing… et par de nombreux biais cognitifs. Couleur, odeur, texture, ambiance sonore ou même la personne avec qui l’on mange peuvent influencer notre perception du goût.
Dans cet atelier participatif, vous serez invité·es à expérimenter ces influences par vous-mêmes. Par équipes, vous dégusterez les mêmes aliments dans des contextes différents yeux fermés, avec des attentes trompeuses ou dans une ambiance particulière. Vos impressions seront ensuite comparées pour révéler comment nos perceptions peuvent être manipulées.
Ensemble, nous analyserons ces “recettes cognitives” et les effets des biais sur nos sensations. L’atelier se conclura par la création collective d’un livre d’extra-recettes des recettes trompe-langues qui montrent comment jouer avec nos perceptions ! .
Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les goûts et les couleurs
In teams, you will taste the same foods in different contexts: with your eyes closed, with misleading expectations or in a particular atmosphere. Your impressions will then be compared to reveal how our perceptions can be manipulated.
L’événement Les goûts et les couleurs Caen a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Caen (Calvados)
- LE DINER D’ADIEU THEATRE A L’OUEST Caen 9 juin 2026
- Concert Happy Hour Alex Cloutier The People Caen Caen 9 juin 2026
- First Love workshop by Thurb Caen 10 juin 2026
- Atelier Le nez au milieu du paysage Le Dôme Caen 10 juin 2026
- Visites guidées Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine Le Pavillon Caen 10 juin 2026