Les goûts et les couleurs Le Dôme Caen

Caen

Les goûts et les couleurs

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Par équipes, vous dégusterez les mêmes aliments dans des contextes différents yeux fermés, avec des attentes trompeuses ou dans une ambiance particulière. Vos impressions seront ensuite comparées pour révéler comment nos perceptions peuvent être manipulées.

Pourquoi le jambon est-il rose, le pain de mie bien blanc, et le cola noir ? Nos préférences alimentaires ne dépendent pas seulement de nos papilles elles sont façonnées par nos habitudes, notre culture, le marketing… et par de nombreux biais cognitifs. Couleur, odeur, texture, ambiance sonore ou même la personne avec qui l’on mange peuvent influencer notre perception du goût.

Dans cet atelier participatif, vous serez invité·es à expérimenter ces influences par vous-mêmes. Par équipes, vous dégusterez les mêmes aliments dans des contextes différents yeux fermés, avec des attentes trompeuses ou dans une ambiance particulière. Vos impressions seront ensuite comparées pour révéler comment nos perceptions peuvent être manipulées.

Ensemble, nous analyserons ces “recettes cognitives” et les effets des biais sur nos sensations. L’atelier se conclura par la création collective d’un livre d’extra-recettes des recettes trompe-langues qui montrent comment jouer avec nos perceptions ! .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Les goûts et les couleurs

In teams, you will taste the same foods in different contexts: with your eyes closed, with misleading expectations or in a particular atmosphere. Your impressions will then be compared to reveal how our perceptions can be manipulated.

L’événement Les goûts et les couleurs Caen a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité