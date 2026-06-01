Les goûts et les couleurs, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Les goûts et les couleurs 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00

Le fil rouge de cette visite est l’art de la couleur. Couleurs maniéristes, couleurs d’apparat mais aussi absence de couleur ou usage du noir. De la galerie de portraits du musée Napoléon à celle de Diane, nous observerons les couleurs des vêtements et des tenues de cour. Couleurs classiques ou improbables, vous serez surpris par les collections de Fontainebleau.

Partenariat entre le Château de Fontainebleau, l’INHA et l’École du Louvre.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art