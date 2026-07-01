LES GROS PATINENT BIEN, Palais des Congrès, Digne-les-Bains

Informations pratiques

LES GROS PATINENT BIEN Vendredi 9 octobre, 20h30 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 27 à 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:02:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:02:00+02:00

Une odyssée poétique et déjantée, véritable feu d’artifice de bouts de carton !

Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan vous invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de » cartoons » et d’une épopée shakespearienne. Cette aventure rocambolesque, déployée à force d’astuces et de gags, est une explosion d’idées géniales et farfelues. Plébicité depuis sa création en 2020, le spectacle est récompensé en 2022 du Molière du meilleur spectacle du théâtre public.

Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours.

Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées.

« Une folie burlesque digne des meilleurs clowns. » TELERAMA

Compagnie Le Fils du Grand Réseau

De : Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

Avec en alternance : Pierre Thionois, Jonathan Pinto-Rocha, Didier Boulle, Pierre Delage, Clément Deboeur, Alexandre Barbe, Édouard Penaud et Félix Villemur

Presse : Laurence Falleur

Coproductions : Ki M’Aime Me Suive, Le Quartz – Scène nationale de Brest, Carré du Rond-Point, Le Quai – CDN Angers Pays de la Loire, Tsens Productions, CDN de Normandie – Rouen, Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort, Comédie de Picardie, CPPC – Théâtre l’Aire Libre

Soutiens : Fonds SACD Humour/One Man Show, La Région Bretagne, Le Centquatre – Paris, Théâtre Sénart, Scène nationale

Remerciements : Théâtre des Bouffes du Nord, Théâtre Tristan Bernard, Espace Carpeaux – Courbevoie, Jacques Girard, Coco Petitpierre, Vincent Petit

Billetterie en ligne

Vidéo

Soirée en partenariat avec le TOP, dans le cadre du festival de Théâtre Ouvert et Populaire

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Une odyssée poétique et déjantée, véritable feu d’artifice de bouts de carton ! Compagnie Le Fils du Grand Réseau Molière du meilleur spectacle

Fabienne Rappeneau