Les gros patinent bien Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Les gros patinent bien

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

À partir de 10 ans

Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours. Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées.

Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues.

Irrésistible LES INROCKS

Une comédie espiègle, à nulle autre pareille TÉLÉRAMA

Un spectacle drôle et poétique, plein de générosité RFI

Hilarant FRANCE INTER

Des tempêtes de rires L’OBS

Jubilatoire LIBÉRATION

Cartoonesque et délirant… On rit. On est séduit…et conquis LE MONDE

Auteurs

Pierre GUILLOIS et Olivier MARTIN-SALVAN

Avec en alternance

Pierre THIONOIS ou Didier BOULLE ou Jonathan PINTO-ROCHA, Pierre DELAGE

Édouard PÉNAUD ou Félix VILLEMUR ou Alexandre BARBE ou Clément DEBOEUR

Ingénierie carton

Charlotte RODIÈRE

Production Compagnie Le Fils du Grand Réseau

Coproductions

Ki M’Aime Me Suive-Le Quartz Scène nationale de Brest-Carré du Rond-Point-Le Quai CDN -Angers Pays de la Loire-Tsens Productions-CDN de Normandie Rouen-Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort-Comédie de Picardie-CPPC Théâtre l’Aire Libre

Soutiens

Fonds SACD Humour/One Man Show-La Région Bretagne-Le Centquatre Paris-Théâtre Sénart, Scène nationale .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Les gros patinent bien

L’événement Les gros patinent bien Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais