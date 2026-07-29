Les gros patinent bien Théâtre Municipal Sens
vendredi 6 novembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Les gros patinent bien
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
À partir de 10 ans
Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours. Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées.
Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues.
Irrésistible LES INROCKS
Une comédie espiègle, à nulle autre pareille TÉLÉRAMA
Un spectacle drôle et poétique, plein de générosité RFI
Hilarant FRANCE INTER
Des tempêtes de rires L’OBS
Jubilatoire LIBÉRATION
Cartoonesque et délirant… On rit. On est séduit…et conquis LE MONDE
Auteurs
Pierre GUILLOIS et Olivier MARTIN-SALVAN
Avec en alternance
Pierre THIONOIS ou Didier BOULLE ou Jonathan PINTO-ROCHA, Pierre DELAGE
Édouard PÉNAUD ou Félix VILLEMUR ou Alexandre BARBE ou Clément DEBOEUR
Ingénierie carton
Charlotte RODIÈRE
Production Compagnie Le Fils du Grand Réseau
Coproductions
Ki M’Aime Me Suive-Le Quartz Scène nationale de Brest-Carré du Rond-Point-Le Quai CDN -Angers Pays de la Loire-Tsens Productions-CDN de Normandie Rouen-Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort-Comédie de Picardie-CPPC Théâtre l’Aire Libre
Soutiens
Fonds SACD Humour/One Man Show-La Région Bretagne-Le Centquatre Paris-Théâtre Sénart, Scène nationale .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Les gros patinent bien
L’événement Les gros patinent bien Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais
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