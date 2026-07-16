Les herbiers magiques, Bibliothèque Saint-Corneille, Compiègne

Informations pratiques

Les herbiers magiques Dimanche 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Saint-Corneille Oise

A partir de 6 ans, session limitée à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Viens créer ton propre herbier… magique !

Dans cet atelier, les plantes prennent vie : certaines sont vraies, d’autres complètement imaginaires. Feuilles géantes, fleurs rigolotes, racines qui racontent des histoires… tout est possible !

À partir de formes, de couleurs et de découpages, tu inventeras des plantes uniques et tu les colleras dans ton herbier comme un petit explorateur ou une exploratrice de la nature.

Pas besoin de connaître les plantes : ici, on observe, on imagine et surtout on s’amuse !

Prêt(e) à faire pousser ton jardin fantastique ?

Bibliothèque Saint-Corneille Place du Change, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 0344418375 https://bibliotheques.compiegne.fr/infos-pratiques/vos-bibliotheques/176-saint-corneille [{« type »: « phone », « value »: « 03.44.23.57.57 »}] Ancrée en plein cœur de la Cité Impériale, la Bibliothèque Saint-Corneille, entièrement réhabilitée en 2007, sur les vestiges de l’Abbaye Saint-Corneille.

Elle offre une vue sur le centre-ville grâce à sa verrière contemporaine, s’élève sur trois niveaux spacieux et lumineux.

Facilement accessibles par ascenseur, ces derniers accueillent quelques 88 000 documents (livres, BD, DVD, périodiques) et offrent des accès internet et wifi gratuits.

Par ailleurs, une salle documentaire fait également office de salle d’étude silencieuse, très convoitée par les étudiants, lecteurs ou personnes de passage souhaitant travailler au calme.

Autres pièces maîtresses classées monuments historiques de cet édifice : un cloître restauré et datant du XIVe siècle, véritable havre de détente invitant à la lecture et un cellier de même époque, lieu prisé des chercheurs, recélant environ 20 000 documents patrimoniaux ainsi que les 4 260 remarquables trésors de sa Réserve Précieuse ! bus : Ligne 1 et 2 : arrêt Saint-Jacques. Ligne 3 : arrêt Saint-Corneille. Ligne 5 : arrêt R. Couttolenc.

Biblis en folie 2026