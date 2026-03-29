Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud LOURDES Lourdes

Lourdes

Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud

LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud titulaire du grand orgue du Sacré-Cœur de Lourdes.

Chaque dernier dimanche du mois à 16 h 30

Prochaines dates

– 29 mars 2026

– 26 avril 2026

– 31 mai 2026

– 28 juin 2026

– 26 juillet 2026

– 30 août 2026

– 27 septembre 2026

– 25 octobre 2026

– 29 novembre 2026

– 27 décembre 2026

Gratuit et ouvert à tous.

Renseignements aux coordonnées ci-dessous.

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LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

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English :

Les heures d?orgue: l?orgue de A à Z by Marc Meyraud, titular organist at Sacré-C?ur de Lourdes.

Every last Sunday of the month at 4:30 pm

Next dates

– march 29, 2026

– april 26, 2026

– may 31, 2026

– june 28, 2026

– july 26, 2026

– august 30, 2026

– september 27, 2026

– october 25, 2026

– november 29, 2026

– december 27, 2026

Free and open to all.

For further information, please contact us.

L’événement Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud Lourdes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT de Lourdes|CDT65