Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud LOURDES Lourdes
Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud LOURDES Lourdes dimanche 31 mai 2026.
Lourdes
Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud
LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud titulaire du grand orgue du Sacré-Cœur de Lourdes.
Chaque dernier dimanche du mois à 16 h 30
Prochaines dates
– 29 mars 2026
– 26 avril 2026
– 31 mai 2026
– 28 juin 2026
– 26 juillet 2026
– 30 août 2026
– 27 septembre 2026
– 25 octobre 2026
– 29 novembre 2026
– 27 décembre 2026
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements aux coordonnées ci-dessous.
.
LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57
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English :
Les heures d?orgue: l?orgue de A à Z by Marc Meyraud, titular organist at Sacré-C?ur de Lourdes.
Every last Sunday of the month at 4:30 pm
Next dates
– march 29, 2026
– april 26, 2026
– may 31, 2026
– june 28, 2026
– july 26, 2026
– august 30, 2026
– september 27, 2026
– october 25, 2026
– november 29, 2026
– december 27, 2026
Free and open to all.
For further information, please contact us.
L’événement Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud Lourdes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT de Lourdes|CDT65
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