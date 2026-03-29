Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud LOURDES Lourdes

Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud LOURDES Lourdes dimanche 31 mai 2026.

Lieu : LOURDES

Adresse : Eglise du Sacré-Coeur

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Lourdes

Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud

LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:30:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud titulaire du grand orgue du Sacré-Cœur de Lourdes.

Chaque dernier dimanche du mois à 16 h 30

Prochaines dates
– 29 mars 2026
– 26 avril 2026
– 31 mai 2026
– 28 juin 2026
– 26 juillet 2026
– 30 août 2026
– 27 septembre 2026
– 25 octobre 2026
– 29 novembre 2026
– 27 décembre 2026

Gratuit et ouvert à tous.

Renseignements aux coordonnées ci-dessous.
  .

LOURDES Eglise du Sacré-Coeur Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les heures d?orgue: l?orgue de A à Z by Marc Meyraud, titular organist at Sacré-C?ur de Lourdes.

Every last Sunday of the month at 4:30 pm

Next dates
– march 29, 2026
– april 26, 2026
– may 31, 2026
– june 28, 2026
– july 26, 2026
– august 30, 2026
– september 27, 2026
– october 25, 2026
– november 29, 2026
– december 27, 2026

Free and open to all.

For further information, please contact us.

L’événement Les heures d’orgue l’orgue de A à Z par Marc Meyraud Lourdes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT de Lourdes|CDT65

À voir aussi à Lourdes (Hautes-Pyrénées)