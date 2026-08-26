Les Heures du Conte médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

Pour des moments de lecture adaptés à tous·tes, la médiathèque propose un nouveau format d’Heure du Conte.

Deux moments lecture seront organisés sur une même journée :

– Un temps de médiation pour les tout-petits (0-3 ans) de 10h30 à 11h30, où les lectures seront individualisées. Les bibliothécaires et leurs accompagnant·es liront aux enfants seuls ou en petits groupes, qui seront libres de circuler dans l’espace. Un format qui permet une meilleure découverte des livres et de la lecture.

– Une pour les plus grands (4-6 ans) de 16h à 16h30, pour faire découvrir des nouveautés, des coups de coeur des bibliothécaires aux enfants et leurs accompagnant·es.

Les prochaines dates :

– Samedi 5 septembre

– Samedi 3 octobre

– Samedi 17 octobre

– Samedi 7 novembre

– Samedi 5 décembre

Entrée gratuite, inscription sur place le jour J. Les places étant limitées merci de privilégier une venue en duo, 1 enfant / 1 parent.

Les Heures du Conte Bilingue LSF/FR sont à retrouver ici dates et horaires

Un moment de lecture à partager à la médiathèque !

À partir de septembre 2026, le format des Heures du Conte évolue.

Le samedi 05 décembre 2026

de 16h00 à 16h30

Le samedi 07 novembre 2026

de 16h00 à 16h30

Le samedi 17 octobre 2026

de 16h00 à 16h30

Le samedi 03 octobre 2026

de 16h00 à 16h30

Le samedi 05 septembre 2026

de 16h00 à 16h30

Le samedi 17 octobre 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 05 décembre 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 05 septembre 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 03 octobre 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 07 novembre 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Inscription sur place le jour J, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T19:00:00+02:00

fin : 2026-12-05T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-05T10:30:00+02:00_2026-09-05T11:30:00+02:00;2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T16:30:00+02:00;2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T11:30:00+02:00;2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T16:30:00+02:00;2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T11:30:00+02:00;2026-10-17T16:00:00+02:00_2026-10-17T16:30:00+02:00;2026-11-07T10:30:00+02:00_2026-11-07T11:30:00+02:00;2026-11-07T16:00:00+02:00_2026-11-07T16:30:00+02:00;2026-12-05T10:30:00+02:00_2026-12-05T11:30:00+02:00;2026-12-05T16:00:00+02:00_2026-12-05T16:30:00+02:00

médiathèque James Baldwin 10 bis Rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



Afficher la carte du lieu médiathèque James Baldwin et trouvez le meilleur itinéraire

