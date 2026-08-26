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Les Heures du Conte médiathèque James Baldwin Paris

samedi 5 septembre 2026 · médiathèque James Baldwin · Paris

Les Heures du Conte médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
médiathèque James Baldwin
Adresse
10 bis Rue Henri Ribière
Ville
75019 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription sur place le jour J, dans la limite des places disponibles</p>

Pour des moments de lecture adaptés à tous·tes, la médiathèque propose un nouveau format d’Heure du Conte.

  • Deux moments lecture seront organisés sur une même journée :

– Un temps de médiation pour les tout-petits (0-3 ans) de 10h30 à 11h30, où les lectures seront individualisées. Les bibliothécaires et leurs accompagnant·es liront aux enfants seuls ou en petits groupes, qui seront libres de circuler dans l’espace. Un format qui permet une meilleure découverte des livres et de la lecture.

– Une pour les plus grands (4-6 ans) de 16h à 16h30, pour faire découvrir des nouveautés, des coups de coeur des bibliothécaires aux enfants et leurs accompagnant·es.

  • Les prochaines dates :

– Samedi 5 septembre

– Samedi 3 octobre

– Samedi 17 octobre

– Samedi 7 novembre

– Samedi 5 décembre

Entrée gratuite, inscription sur place le jour J. Les places étant limitées merci de privilégier une venue en duo, 1 enfant / 1 parent.

Un moment de lecture à partager à la médiathèque !
À partir de septembre 2026, le format des Heures du Conte évolue.
Le samedi 05 décembre 2026
de 16h00 à 16h30
Le samedi 07 novembre 2026
de 16h00 à 16h30
Le samedi 17 octobre 2026
de 16h00 à 16h30
Le samedi 03 octobre 2026
de 16h00 à 16h30
Le samedi 05 septembre 2026
de 16h00 à 16h30
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h30 à 11h30
Le samedi 05 décembre 2026
de 10h30 à 11h30
Le samedi 05 septembre 2026
de 10h30 à 11h30
Le samedi 03 octobre 2026
de 10h30 à 11h30
Le samedi 07 novembre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit

Inscription sur place le jour J, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-05T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-05T10:30:00+02:00_2026-09-05T11:30:00+02:00;2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T16:30:00+02:00;2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T11:30:00+02:00;2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T16:30:00+02:00;2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T11:30:00+02:00;2026-10-17T16:00:00+02:00_2026-10-17T16:30:00+02:00;2026-11-07T10:30:00+02:00_2026-11-07T11:30:00+02:00;2026-11-07T16:00:00+02:00_2026-11-07T16:30:00+02:00;2026-12-05T10:30:00+02:00_2026-12-05T11:30:00+02:00;2026-12-05T16:00:00+02:00_2026-12-05T16:30:00+02:00

médiathèque James Baldwin 10 bis Rue Henri Ribière  75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/


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