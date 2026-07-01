LES HISTRIONIQUES, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt
mercredi 25 novembre 2026 · La Ferme de Bel Ebat · Guyancourt
Informations pratiques
LES HISTRIONIQUES Mercredi 25 novembre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines
17€ / 11,5€ / 8,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T20:30:00+01:00 – 2026-11-25T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-25T20:30:00+01:00 – 2026-11-25T21:30:00+01:00
Les Histrioniques est un spectacle qui enlace l’intime au politique, et qui, par sa forme ludique, humoristique et performative, propose un empouvoirement par le jeu.
Elles sont 5 et, par-delà leurs singularités, indéfectiblement liées par leur engagement au sein du collectif #MeTooThéâtre, et par la vitalité de leur révolte. Elles ont de l’humour à revendre, l’envie d’en découdre avec l’impunité et la culture du viol et nous embarquent à vive allure dans la vie chahutée qu’implique l’engagement.
Échanges sur messenger, reconstitution de scènes clés, elles tissent une fiction sur différents niveaux de réalité pour que la théâtralité déployée mette à nu un système de domination inacceptable. En utilisant les outils du théâtre et le pouvoir du jeu, elles renversent les choses. Une sublimation de la lutte dans une forme artistique et esthétique percutante !
Une création de : Cie Collectif #MeTooThéâtre
Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des Femmes
La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4085 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.
Un trou dans la raquette
Crédit Photo Alain Monot 96 scènes/2/Guyancourt
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