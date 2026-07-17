AGENDA · Montélimar
Les hommes sont des femmes comme les autres Le toit Rouge Montélimar
samedi 17 octobre 2026 · Le toit Rouge · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Les hommes sont des femmes comme les autres
Le toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar Drôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Pas facile d’être une femme…
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Le toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94 contact@letoitrouge.org
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English :
Isn’t it hard to be a woman?
L’événement Les hommes sont des femmes comme les autres Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération
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