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AGENDA · Montélimar

Les hommes sont des femmes comme les autres Le toit Rouge Montélimar

samedi 17 octobre 2026 · Le toit Rouge · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le toit Rouge
Adresse
Boulevard Albert Lebrun
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
27 27 27

Montélimar

Les hommes sont des femmes comme les autres

Le toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Pas facile d’être une femme…
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Le toit Rouge Boulevard Albert Lebrun Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 04 94  contact@letoitrouge.org

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English :

Isn’t it hard to be a woman?

L’événement Les hommes sont des femmes comme les autres Montélimar a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération

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